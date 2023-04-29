В магазинах уже скупают: как выглядит самый трендовый купальник лета-2023

Эксперты отметили, что лаконичность ушла в тень, а рисунки на бикини теперь тренд. Чтобы выбрать топовый купальник, надо обратит внимание на модели с цветочным принтом.

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К слову, в таких купальниках с флоральным орнаментом уже появились главные модницы соцсетей — Кендалл Дженнер и Эльза Хоск. Не удивительно, что «цветочные» бикини раскупают в этом сезоне в бутиках.

Также отмечается, что цветочный узор на купальнике может быть любого размера, а вот скроен он должен быть максимально просто, об этом пишет The Symbol.