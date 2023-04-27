Результат заставит ахнуть: как с помощью туалетной бумаги отмыть застарелый жир на кухне за 15 минут

Эксперты рассказали, что нужно в емкость с пульверизатором налить 100 мл воды и растворить там три столовые ложки средства для мытья посуды, после чего следует взболтать жидкость.

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Затем получившийся раствор необходимо распылить на плитку, а потом налепить сверху полоски туалетной бумаги, которые также можно сбрызнуть чистящим составом. Потом спустя 15 минут туалетную бумагу следует убрать.

В финале с помощью влажной тряпки избавьтесь от загрязнений. Застаревшие капельки жира размягчатся, и удалить их не составит труда, об этом пишет сайт «Белновости».