Результат заставит ахнуть: как с помощью туалетной бумаги отмыть застарелый жир на кухне за 15 минут

Каждая домохозяйка знает, что самая трудоемкая уборка обычно происходит на кухне. Нужно держать в чистоте стол, фартук, технику. А так как часто приходится что-то жарить, то капли масла и жира попадают порой на все поверхности, которые находятся у плиты. Примечательно, что отмыть такую грязь сложно, но раскрыт простой способ.
Эксперты рассказали, что нужно в емкость с пульверизатором налить 100 мл воды и растворить там три столовые ложки средства для мытья посуды, после чего следует взболтать жидкость.
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Затем получившийся раствор необходимо распылить на плитку, а потом налепить сверху полоски туалетной бумаги, которые также можно сбрызнуть чистящим составом. Потом спустя 15 минут туалетную бумагу следует убрать.
В финале с помощью влажной тряпки избавьтесь от загрязнений. Застаревшие капельки жира размягчатся, и удалить их не составит труда, об этом пишет сайт «Белновости».