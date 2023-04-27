Нельзя носить такое: американский стилист рассказала о самой неудачной одежде для женщин с фигурой «яблоко»

Фото: Global Look Press

Эксперт по стилю дала советы, которые помогут избежать неудачных образов. Недостатки фигуры всегда можно скрыть.

Каждая женщина хочет выглядеть стильно. Однако не все умеют подбирать наряды так, чтобы скрыть изъяны фигуры. Эксперт по стилю из Соединенных Штатов Америки Чин Ли в соцсетях рассказала о том, какая одежда не подходит женщинам с фигурой типа «яблоко».

Этот тип фигуры проблематичный, так как  самой широкой является средняя часть туловища — грудная клетка и живот, а ноги при этом обычно худые.

По словам эксперта, если у девушки такая фигура, то необходимо  отказаться от обтягивающих платьев и юбок-плиссе. Они подчеркивают недостатки и придают дополнительный объем, что только испортит весь вид. 

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Также лучше исключить из гардероба джинсы, если у них низкая посадка, и брюки фасона Paperbag, у которых складки на талии и ремень.

Заменить эти вещи лучше штанами с высокой посадкой и платья А-силуэта. Они не только визуально скроют живот, но и сделают фигуру более изящной. 

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