Нельзя носить такое: американский стилист рассказала о самой неудачной одежде для женщин с фигурой «яблоко»

По словам эксперта, если у девушки такая фигура, то необходимо отказаться от обтягивающих платьев и юбок-плиссе. Они подчеркивают недостатки и придают дополнительный объем, что только испортит весь вид.

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Также лучше исключить из гардероба джинсы, если у них низкая посадка, и брюки фасона Paperbag, у которых складки на талии и ремень.

Заменить эти вещи лучше штанами с высокой посадкой и платья А-силуэта. Они не только визуально скроют живот, но и сделают фигуру более изящной.