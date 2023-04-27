Будут носить все модницы: Лисовец назвал самую трендовую женскую обувь на весну и лето

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Лисовец подчеркнул что на сабо стоит обратить внимание. Эта обувь удобна и универсальна. Она подойдет и для прогулок в городе, и для путешествий. Также их можно носить как с джинсами, а также с вечерними нарядами.

Стилист дал совет модницам, которые хотят выглядеть умопомрачитель. Он отметил, что сабо можно смело носить с носками и гольфами. Примечательно, что выбор сабо огромен — они бывают каблуке, платформе и плоском ходу. Об этом Лисовец поделиося на своем сайте.

Справка Teleprogramma.pro

Влад Лисовец — российский стилист. Он получил образование по специальности «парикмахер широкого профиля», работал в телецентре «Останкино», был стилистом многим звезд. Опыт работы в сфере красоты более 30 лет.