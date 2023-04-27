Ошибка большинства: какие безобидные вещи нельзя стирать в стиральной машине - сплошной вред

Первая причина — впитывающая способность воды ковриками, которые помещают в барабан ради стирки. Мастер по ремонту в беседе с Family Handy Man отметил, что изделия впитывают слишком много влаги, из-за чего значительно увеличивается нагрузка на барабан, а уже не проходит бесследно.

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Также коврики оказывают отрицательное воздействие на систему слива. У некоторых ковриков оборотная сторона выполнена из резины. Под воздействием температуры она начинает разрушаться и забивать сливной насос. Это не только испортит технику, но и может привестик потому.