Не давайте эту отраву любимцу: эксперты рассказали об «опасных» кормах для собак

Эксперты сразу подчеркнули, что необходимо читать состав продуктов. Особенное внимание необходимо уделять мясным составляющим. В корма часто добавляют не только мясо, но и так называемую «мясную мука» – порошок, в состав которого могут входить копыта, клювы и перья. Необходимо смотреть за животным и отказаться от такого корма, если у собаки аллергия и посмотреть нет ли в корме «мясной муки».

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Также производители могут добавлять в корма слишком много сахара. Повышенное его содержание в корме формирует зависимость у животных. Это провоцирует то, что собака начинает есть намного чаще.

Однако самым опасным для питомцев компонентом является консервант E320 (Бутилгидроксианизол или BHA), который запрещен во многих странах для употребления человеком. И если его употребляют собаки, то это может привести к развитию болезней, пишет ФАН со ссылкой на Reader’s digest.