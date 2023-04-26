«Его еще называют «королевским»: Боня показала самый трендовый маникюр в 2023 году – леди выбирают такой

В этом сезоне, в тренде останется нежный пастельный дизайн ногтей, нюдовый маникюр и френч в новомодных представлениях, поделилась телеведущая.

Главным хитом весны/лета 2023 года она назвала «маникюра без маникюра» или «чистый» маникюр, выполненный с полупрозрачным покрытием и отсутствием дизайна.

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Его еще называют «королевским» маникюром, т.к. королевские протоколы разных стран схожи в одном: яркие оттенки считаются вульгарными, а про нейл-арт не может быть и речи.