«Его еще называют «королевским»: Боня показала самый трендовый маникюр в 2023 году – леди выбирают такой

Вот уже не первый век женщину и мужчины следят за ногтями, обрабатывают и стригут. За последние годы особую популярность набрал тренд на дизайн ногте. Появились свои тенденции в маникюре. В свое время было стильным клеить стразы, потом наклейки, а также были популярны кислотные цвета. Но теперь все иначе. О модном маникюре в 2023 годе рассказала Виктория Боня.
В этом сезоне, в тренде останется нежный пастельный дизайн ногтей, нюдовый маникюр и френч в новомодных представлениях, поделилась телеведущая.
Главным хитом весны/лета 2023 года она назвала «маникюра без маникюра» или «чистый» маникюр, выполненный с полупрозрачным покрытием и отсутствием дизайна.
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Его еще называют «королевским» маникюром, т.к. королевские протоколы разных стран схожи в одном: яркие оттенки считаются вульгарными, а про нейл-арт не может быть и речи.
«Я тоже люблю такой стиль. А уж в мае, на Каннском фестивале, иное трудно представить. Коротко обрезанные ногти и самое нежное покрытие в один слой, лишь слегка оттеняя натуральный цвет ногтевой пластины. Под дорогие украшения - самый эффектный вариант.
Собрала вам свои ноготки. Вроде и похожи оттенки, но на самом деле разные. Последний ряд мои френчи», – пояснила Боня.
Актуальный маникюр. Фото: соцсети Виктории Бони