Есть не только специальные средства: эксперт рассказала, как избавиться от появлений пятен пота на одежде

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«Для этого нужно уменьшить повышенное потоотделение. В этом плане лучше использовать специализированные антиперспиранты рассчитанные на 72 часа защиты, типа Dry Dry, SVR spirial и подобных.

В крайнем случае можно сделать в клинике инъекции ботулинического токсина. Они не вредны. Их действие заключается в блокировке потоотделения и работы потовых желез. Держится эффект от 3 месяцев до года. Но ни одно из этих средств не спасет от запаха и душ придется все равно принимать 1-2 раза в день», – рассказала эксперт.