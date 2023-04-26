Есть не только специальные средства: эксперт рассказала, как избавиться от появлений пятен пота на одежде

Фото: Global Look Press

Косметолог Зоя Константинова предложила несколько способов избавления от потоотделения.

Многие люди сталкиваются с этой проблемой в жаркое время года. Из-за сильного потоотделения на одежде образуются желтые пятна, особенно в зоне подмышек. Их сложно отстирать. Более того, пот имеет неприятный запах. Зоя Константинова, врач-дерматолог и косметолог, рассказала сайту Teleprogramma.pro, как можно решить такую проблему. 

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«Для этого нужно уменьшить повышенное потоотделение. В этом плане лучше использовать специализированные антиперспиранты рассчитанные на 72 часа защиты, типа Dry Dry, SVR spirial и подобных.

В крайнем случае можно сделать в клинике инъекции ботулинического токсина. Они не вредны. Их действие заключается в блокировке потоотделения и работы потовых желез. Держится эффект от 3 месяцев до года. Но ни одно из этих средств не спасет от запаха и душ придется все равно принимать 1-2 раза в день», – рассказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Зоя Константинова – врач-дерматолог, косметолог, венеролог. Стаж больше 10 лет. 

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