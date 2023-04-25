Все это время хранили неправильно: куриные яйца будут свежими до трех месяцев, если соблюдать определенные правила

В холодильнике в каждом доме есть всегда стандартный набор продуктов. Яйца — универсальный продукт, из которого делают яичницу, тесто, а также разные другие блюда. Однако не все правильно хранят куриные яйца. Примечательно, что яйца могут сохранять свою свежесть до трех месяцев, если не забывать про два правила.
Самое важно — хранить яйца в холодильнике. Если держать их при комнатой температуре, то они быстро испортятся. Во-вторых, продукт должен обязательно лежать на острой стороне.
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Поясняется, что при таком расположении желток поднимается куда медленнее, ведь ему мешает воздушная повязка, которая расположена в круглой части яйца. Таким образом он намного дольше не соприкоснется со скорлупой и поэтому останется свежим дольше обычного.
Мало кто знает, что яйцо портится, когда центральная часть — желток — встречается с оболочкой продукта, пишет ФАН.