Все это время хранили неправильно: куриные яйца будут свежими до трех месяцев, если соблюдать определенные правила

Самое важно — хранить яйца в холодильнике. Если держать их при комнатой температуре, то они быстро испортятся. Во-вторых, продукт должен обязательно лежать на острой стороне.

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Поясняется, что при таком расположении желток поднимается куда медленнее, ведь ему мешает воздушная повязка, которая расположена в круглой части яйца. Таким образом он намного дольше не соприкоснется со скорлупой и поэтому останется свежим дольше обычного.

Мало кто знает, что яйцо портится, когда центральная часть — желток — встречается с оболочкой продукта, пишет ФАН.