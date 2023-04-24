Эта стрижка поможет мгновенно преобразиться: подойдет для разной длины, и это не каре

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

И в списке оказался короткий боб. Он обрамляет лицо, так как делается ровный срез и делаются короткие пряди. Такая стрижка подчеркнет высокие скулы и вытянет форму лица.

Многие кардинально меняются, когда делают стрижку «Пикси». Она популярна уже много лет. Такая стрижка подходит женщинам в зрелом возрасте, так как заметно омоложает, пишет «Стерлеград».

Можно обратить внимание на стрижку в стиле 70-х. Делается лесенка без резких переходов в рваные края. От висков идет плавное удлинение к затылку. Выглядит эта стрижка очень женственно. А при укладке пряди закручивают внутрь лица.

Не стоит забывать еще и про пышную или короткую челку. Она освежит образ, особенно если оставить естественную структуру волос. Короткая челка — это смелый шаг. Она может быть не прямой, а косой, в стиле панк-рока или полностью открывать лоб и напоминать кукольную.