Есть нюансы, которые необходимо знать: что нужно сделать перед высадкой рассады в парники

«Простые пленочные парники обычно укрывают непосредственно перед высадкой рассады. Наши покупатели говорят, что так пленка прослужит более долгое время. Именно в конце апреля идет пик продаж садовой полиэтиленовой пленки», — рассказала эксперт.

Чтобы рассчитать необходимую длину этого материала для конкретного парника, необходимо учесть:

— конструкцию (прямоугольная, дугообразная или со скатными стенками);

— длину и ширину парника;

— ширину нахлестов листов друг на друга в местах соединения;

— припуски на крепление пленки к основе парника.

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По словам Киры, для расчета материала для дугообразной конструкции, нужно замерить длину дуги (это и будет длина отреза полотна) и длину парника, а зная ширину рукава полиэтиленовой пленки, можно высчитать количество необходимых полос. Также не забудьте измерить материал для торцов парника.

Если парник будет треугольный, тогда измеряется длина парника умножается на две длины ската и плюсуется материал на торцы. Также нужно учитывать торцы и нахлесты. А чтобы не приходилось снимать пленку для проветривания, лучше приобрести небольшое количество материала для устройства форточек.

Опытные дачники предпочитают покупать пленку толщиной от 80 до 200 мкм, так как она экономичнее и удобнее.Если пленка тоньше, то прослужит года два, а потом ее придется менять. А более плотная может прослужить до 5-7 лет, но она и стоит дороже.

Также лучше сразу решить, что там будет расти. Светолюбивым растениям потребуется прозрачная пленка, любящим тепло и тень — тонированная.