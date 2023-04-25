Как убрать разводы с глянцевой поверхности

На глянцевых фасадах постоянно появляются отпечатки пальцев, а если они темные — грязь видно гораздо четче и лучше.
Но с нашими советами вы сможете соблюдать чистоту. Подробности в видео.
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Фото: freepik.com
На глянцевых фасадах постоянно появляются отпечатки пальцев, а если они темные — грязь видно гораздо четче и лучше.
Но с нашими советами вы сможете соблюдать чистоту. Подробности в видео.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».