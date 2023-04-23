Во внуках пробудится искренняя любовь: раскрыты три секрета мудрых бабушек

Отмечается, что внуков вполне можно баловать разными вкусностями, но имеются в виду не борщи и блинчики. Современных школьников нужно удивлять, поэтому можно приготовить итальянскую пасту, японские суши или какао с маршмеллоу. Все это готовится не сложно.

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Также еще одна хитрость — нужно научиться разговаривать на молодежном языке. Внуки обычно восторгаются, если бабушка будет знать о том, кто их кумиров и имена популярных блогеров. Также лучше пользоваться современными гаджетами, чтобы быть с внуком на одной волне, пишет портал Mama-likes.

К слову, очень важно устраивать совместный активный отдых, который обожают подростки. Это позволит и дамам в возрасте чувствовать себя гораздо моложе.