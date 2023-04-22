Очень соблазнительные и стильные: какие бюстгальтеры на пике моды, а какие нужно срочно выбросить

В гардеробе любой девушки есть нижнее белье. Особую значимость имеет лифчик, так как он должен быть удобным и красивым. Примечательно, что в этом году стали особенно популярны прозрачные платья и блузки. Для таких случаев нужно подбирать белье, в котором не стыдно показаться на публике. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какие бюстгальтеры сейчас в моде.
По словам эксперта, в тренды вернулись комфорт и естественность. Сейчас легкие бра для тренировки раскупают вмиг.
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Однако соблазнительное белье не теряет своих позиций. Примечательно, что стилист сделала важное предупреждение. По ее словам, нужно подчеркивать естественную форму груди, а пытаться ее приподнять или увеличить не стоит.
«Сейчас в моде минималистичные бра без пушапа, без всяких поролонов, то есть просто спортивные бюстгальтеры. Либо какие-то провокационные бюстгальтеры: с сеткой, кружевами, но без поролона и пушапа, без всяких вот этих вот историй», — сказала Абабкова, пишет портал «А теперь внимание!».