Очень соблазнительные и стильные: какие бюстгальтеры на пике моды, а какие нужно срочно выбросить

По словам эксперта, в тренды вернулись комфорт и естественность. Сейчас легкие бра для тренировки раскупают вмиг.

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Однако соблазнительное белье не теряет своих позиций. Примечательно, что стилист сделала важное предупреждение. По ее словам, нужно подчеркивать естественную форму груди, а пытаться ее приподнять или увеличить не стоит.