Одна расческа не поможет: стилист по волосам раскрыл надежные способы, как избавиться от появления колтунов

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Для того, чтобы избавиться от колтунов, которые возникают каждый день, сначала нужно понять причину возникновения этих спутанных волос. Например, нехватка ухода. Возможно человек крайне редко расчесывается, поэтому волосы сбиваются. Также возможно, что причиной служит крайне активно трение о подушку ночью. В этом случае волосы лучше заплетать в косу перед сном.

Если волосы спутываются после мытья, тогда необходимо поменять технику вытирания волос. Лучше не тереть их полотенцем, а промакивать.

Если этих причин нет, то нужно обратить внимание на погодные условия: ветер, солнце, мороз. За волосами нужно ухаживать, убирать их под головной убор для защиты.

Также могла быть химическая завивка или слишком переосветленные волосы, частое воздействие высоких температур. Если эти факторы есть, то тогда нужно подбирать определенный уход. После химической завивки или осветления волосы пористые, сухие, поэтому им нужно много увлажняющие компоненты. Можно сделать маску или сходить в салон, где предлагается уход в виде коллогена, кератиновое выпрямление или даже процедура «счастье для волос». Это поможет восстановить поврежденные волосы.