Одна расческа не поможет: стилист по волосам раскрыл надежные способы, как избавиться от появления колтунов

Многие девушки сталкиваются с проблемами, когда волосы отрастают ниже плеч. Волосы могут начать путаться. С колтунами порой сложно справиться. Для этого нужно иметь терпение и время. Иногда даже хочется состричь ненавистный спутавшийся пучок волос. Однако для сайта Teleprogramma.pro стилист и колорист Михаил Кравчекно рассказал, как можно избавиться от этой проблемы.
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«Для того, чтобы избавиться от колтунов, которые возникают каждый день, сначала нужно понять причину возникновения этих спутанных волос. Например, нехватка ухода. Возможно человек крайне редко расчесывается, поэтому волосы сбиваются. Также возможно, что причиной служит крайне активно трение о подушку ночью. В этом случае волосы лучше заплетать в косу перед сном.
Если волосы спутываются после мытья, тогда необходимо поменять технику вытирания волос. Лучше не тереть их полотенцем, а промакивать.
Если этих причин нет, то нужно обратить внимание на погодные условия: ветер, солнце, мороз. За волосами нужно ухаживать, убирать их под головной убор для защиты.
Также могла быть химическая завивка или слишком переосветленные волосы, частое воздействие высоких температур. Если эти факторы есть, то тогда нужно подбирать определенный уход. После химической завивки или осветления волосы пористые, сухие, поэтому им нужно много увлажняющие компоненты. Можно сделать маску или сходить в салон, где предлагается уход в виде коллогена, кератиновое выпрямление или даже процедура «счастье для волос». Это поможет восстановить поврежденные волосы.
Если волосы пересушиваются, то им тоже требуется дополнительное увлажнение. В большинстве случаев, помогают маски на основе коллогена, частое рассчесывание и правильная сушка. тогда колтунов быть не должно», – пояснил эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Михаил Кравченко – имидж-дизайнер, преподаватель, стилист, колорист, автор нескольких курсов, ведущий.
За годы практики стажировался в международных компаниях, таких как Wella и Британская академия Sassoon, успешно прошел программы обучения в школе имиджа «Bogomolov' Image School», в «Make-up Atelier Paris» по направлению «Основы макияжа и make-up дизайна», а также в ИРТ «Art&Image», получив специальность имиджмейкера.
Он не раз участвовал в качестве эксперта в программах «Рецепт ее молодости», «Снимите это немедленно!» и «Красота требует».
Михаил Кравченко. Михаил Кравченко. Фото: Teleprogramma.pro