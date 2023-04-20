Безобразно полнит: Васильев назвал ошибку, которая всегда портит фигуру женщин 50+

Каждая женщина хочет выглядеть хорошо. Порой трудности возникают с возрастом, когда фигура уже зачастую не идеальна, а некоторые наряды только подчеркивают недостатки. Александр Васильев назвал ошибку, которую часто совершают женщины старше 50 лет. Историк моды отметил, что не вся одежда украшает свою хозяйку.
По словам Васильева, даже стройным дамам нужно с особой осторожностью носить наряды из сверкающей ткани. Он пояснил, что такая ткань из-за отраженного света привлекает слишком много внимания к нижней части живота. Такая одежда будет полнить.
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«Многие из нас любят блестящие или глянцевые ткани, например, такие как атлас, шелк, бархат. Однако носить вещи из этих тканей на паховой области может быть ошибкой. Они создают иллюзию большого объема и наличия лишнего веса в этой зоне», — рассказал Васильева Woman.ru.