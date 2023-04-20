Безобразно полнит: Васильев назвал ошибку, которая всегда портит фигуру женщин 50+

По словам Васильева, даже стройным дамам нужно с особой осторожностью носить наряды из сверкающей ткани. Он пояснил, что такая ткань из-за отраженного света привлекает слишком много внимания к нижней части живота. Такая одежда будет полнить.

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