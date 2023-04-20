Неприятный запах исчезнет надолго: совет француженок – положите это средство в стиральную машину

Стиральные машинки есть в каждом доме. Примечательно, что за ними нужен уход, так как образуется налет из-за жесткости воды. А порой также может образоваться неприятный запах, который оседает на вещах. Однако французские домработницы рассказали, как можно надолго избавиться от неприятного запаха в стиральной машинке.
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Оказалось, что с проблемой помогает справиться рис. Знающие хозяйки после каждой стирки рекомендуют оставлять в барабане машинки мешочек с крупой. Дело в том, что он впитывает любые запахи, которые могут образоваться.
Благодаря этой хитрости можно снизить риск образования плесени на резиновой поверхности техники, пишет «Белновости».