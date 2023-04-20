Неприятный запах исчезнет надолго: совет француженок – положите это средство в стиральную машину

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Оказалось, что с проблемой помогает справиться рис. Знающие хозяйки после каждой стирки рекомендуют оставлять в барабане машинки мешочек с крупой. Дело в том, что он впитывает любые запахи, которые могут образоваться.

Благодаря этой хитрости можно снизить риск образования плесени на резиновой поверхности техники, пишет «Белновости».