Их сметают с полок: эти идеальные 5 пар белых кроссовок на острие моды

Можно обратить внимание на кеды в стиле 80-х и 90-х, которые являются универсальными. Их скупают модницы по всему миру. Их можно носить с джинсами и короткими платьями. Модель Reebok Club C 85 также является долговечной. Они созданы в духе времени. Более «классические» пары, которые популярны ни одно десятилетие, можно найти у бренда Boss.

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Для тренировок, прогулок и активных занятий спортом подойдут кроссовки Nike W Revolution 6 NN. В них есть такое необходимое сочетание трендов и удобства. А для городским красавиц лучшим выбором станут кроссовки Adidas Originals ZX 700. Они подойдут для длительных прогулок, а если правильно за ними ухаживать, то они прослужат не один год. Для разнообразия можно присмотреться к необычным кроссовкам. Например, с контрастной строчкой, как у Diesel, пишет Woman.ru.