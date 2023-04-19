Их сметают с полок: эти идеальные 5 пар белых кроссовок на острие моды

Стилисты рекомендуют, чтобы в гардеробе всегда были универсальные вещи. Также обувь должна быть такой, чтобы подходить под разные образы. Уже много лет трендом являются белые кроссовки. Однако выбрать актуальную модель проблематично. Но эксперты назвали пять моделей, которые на острие моды.
Можно обратить внимание на кеды в стиле 80-х и 90-х, которые являются универсальными. Их скупают модницы по всему миру. Их можно носить с джинсами и короткими платьями. Модель Reebok Club C 85 также является долговечной. Они созданы в духе времени. Более «классические» пары, которые популярны ни одно десятилетие, можно найти у бренда Boss.
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Для тренировок, прогулок и активных занятий спортом подойдут кроссовки Nike W Revolution 6 NN. В них есть такое необходимое сочетание трендов и удобства. А для городским красавиц лучшим выбором станут кроссовки Adidas Originals ZX 700. Они подойдут для длительных прогулок, а если правильно за ними ухаживать, то они прослужат не один год. Для разнообразия можно присмотреться к необычным кроссовкам. Например, с контрастной строчкой, как у Diesel, пишет Woman.ru.