Постройнеете и посвежеете: стилист рассекретила хитрости с одеждой, которые помогут скрыть недостатки

Стилист пояснила, как с помощью одежды выглядеть стройнее и свежее. По ее словам, есть несколько уловок стилистов, которые всегда помогают выглядеть лучше.

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Для начала Наталья отметила, что нужно обращать внимание на ткань и выбирать более плотную, которая держит форму. Это поможет скрыть складки на талии. Эту проблему также хорошо маскируют гофре и «жатка», а вот атлас противопоказан людям с животиком или боками.

Также хорошо вытягивают ноги и силуэт брюки со стрелками. Важно помнить, что носки и колготки нужно подбирать в тон обуви по той же причине.

А вот потертостей на джинсах лучше избегать, так как они добавляют объем. Накладные карманы тоже визуально увеличивают размер области, на которой они расположены, поэтому с ними нужно быть аккуратнее, сообщает «Вечерняя Москва».