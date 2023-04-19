Постройнеете и посвежеете: стилист рассекретила хитрости с одеждой, которые помогут скрыть недостатки

Многие женщины сталкиваются с такой проблемой, что за отпуск или зиму у них меняется фигура. Одежда порой лишь подчеркивает недостатки. Но эксперты знают, что правильные наряды всегда хозяйку преображают. Стилист Наталья Темиралиева дала советы по подбору одежды, чтобы она только украшала.
Стилист пояснила, как с помощью одежды выглядеть стройнее и свежее. По ее словам, есть несколько уловок стилистов, которые всегда помогают выглядеть лучше.
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Для начала Наталья отметила, что нужно обращать внимание на ткань и выбирать более плотную, которая держит форму. Это поможет скрыть складки на талии. Эту проблему также хорошо маскируют гофре и «жатка», а вот атлас противопоказан людям с животиком или боками.
Также хорошо вытягивают ноги и силуэт брюки со стрелками. Важно помнить, что носки и колготки нужно подбирать в тон обуви по той же причине.
А вот потертостей на джинсах лучше избегать, так как они добавляют объем. Накладные карманы тоже визуально увеличивают размер области, на которой они расположены, поэтому с ними нужно быть аккуратнее, сообщает «Вечерняя Москва».