Если стали каменными: три способа быстро смягчить джинсы после стирки

После стирки вещи из джинсы зачастую грубеют и становятся словно каменные. Надевать такую вещи — не самое приятное занятие. Все же дениму легко вернуть мягкость с помощью пары простых трюков.
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Есть прием, который выручает за короткий срок: скрутить джинсы и отбить их об угол стола. Также можно взять и завернуть штаны в пакет. После этого прокатать их скалкой для теста.
Если же в джинсы вы влезли, то просто распрыскайте на них воду, тогда ткань станет мягче и немного растянется, пишет портал «Уборка. Онлайн».