Пятно на замше — не беда: нанесите это средство, и результат вас поразит

Обувь из замши требует особого трепетного внимания, так как часто пачкается. При этом такие модели обуви красивые, поэтому их часто покупают. Если на замше возникло пятно, то не нужно паниковать. От него избавиться можно средством, которое есть почти в каждом доме.
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Матерые хозяйки знают, что эффективно удаляет грязь с замши обычная пена для бритья. Ее можно без опасений использовать и для устранения пятен от масла.
Средство необходимо нанести на участок, а потом нужно дождаться, когда поверхность полностью высохнет. После этого не забудьте аккуратно счистить пену щеткой — пятна на замше уже не будет, пишет портал Novate.