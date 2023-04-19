Пятно на замше — не беда: нанесите это средство, и результат вас поразит

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Матерые хозяйки знают, что эффективно удаляет грязь с замши обычная пена для бритья. Ее можно без опасений использовать и для устранения пятен от масла.

Средство необходимо нанести на участок, а потом нужно дождаться, когда поверхность полностью высохнет. После этого не забудьте аккуратно счистить пену щеткой — пятна на замше уже не будет, пишет портал Novate.