Точно совершали эту ошибку: какие вещи категорически нельзя стирать с кондиционером

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Так, одежде из шерсти и кашемира просто противопоказан кондиционер. Из-за него вещи станут липкими на ощупь, а также перестанут хорошо согревать в холодную погоду. По такой же причине кондиционер не нужен при стирке пуховикам.

Не думайте даже стирать с кондиционером купальники, спортивные костюмы, так как они станут плохо сохнуть и сохранят неприятные запахи. Льняное белье из-за кондиционера перестанет «дышать», а махровые полотенца и салфетки из микрофибры простятся с функцией впитывать влагу, сообщает «Новый очаг».