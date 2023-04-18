Не только экстремальное мини: историк моды рассказала, какие юбки станут самыми модными в этом сезоне

Многие девушки привыкли носить брюки, но именно юбки считаются самым женственным предметом гардероба. Чтобы привлечь мужское внимание, достаточно выбрать юбку правильного фасона, чтобы она подчеркнула достоинства. Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина рассказала, что в этом весенне-летнем сезоне в моде будут как очень короткие, так и очень длинные юбки.
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«Что касается модной длины, то их в весенне-летнем сезоне две, и обе экстремальные — это или очень-очень короткое мини, или модели макси, настолько длинные, что почти подметают подолом пол», — поделилась эксперт, пишет «Спорт-Экспресс».
Также Белошапкина считает, что актуальны будут юбки плиссе любого вида. По мнению эксперта, длинную юбку всегда можно выбрать для вечернего выхода в свет, а дополнить ее можно накидкой или капюшоном.