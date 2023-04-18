Не только экстремальное мини: историк моды рассказала, какие юбки станут самыми модными в этом сезоне

Юбка

Фото: Global Look Press

Эксперт в моде Светлана Белошапкина призналась, что в магазинах будут скупать три вида юбок.

Многие девушки привыкли носить брюки, но именно юбки считаются самым женственным предметом гардероба. Чтобы привлечь мужское внимание, достаточно выбрать юбку правильного фасона, чтобы она подчеркнула достоинства. Писатель, эксперт и историк моды Светлана Белошапкина рассказала, что в этом весенне-летнем сезоне в моде будут как очень короткие, так и очень длинные юбки.

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«Что касается модной длины, то их в весенне-летнем сезоне две, и обе экстремальные — это или очень-очень короткое мини, или модели макси, настолько длинные, что почти подметают подолом пол», — поделилась эксперт, пишет «Спорт-Экспресс».

Также Белошапкина считает, что актуальны будут юбки плиссе любого вида. По мнению эксперта, длинную юбку всегда можно выбрать для вечернего выхода в свет, а дополнить ее можно накидкой или капюшоном.

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