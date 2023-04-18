Не только экстремальное мини: историк моды рассказала, какие юбки станут самыми модными в этом сезоне

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Что касается модной длины, то их в весенне-летнем сезоне две, и обе экстремальные — это или очень-очень короткое мини, или модели макси, настолько длинные, что почти подметают подолом пол», — поделилась эксперт, пишет «Спорт-Экспресс».

Также Белошапкина считает, что актуальны будут юбки плиссе любого вида. По мнению эксперта, длинную юбку всегда можно выбрать для вечернего выхода в свет, а дополнить ее можно накидкой или капюшоном.