Понадобится чай и носок: хозяйки используют это средство для мытья зеркал – никаких разводов

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Для лучшего эффекта лучше всего подходит зеленый напиток, из которого делают заварку. Ее необходимо настоять около получаса, а потом в нее нужно добавить чайную ложку соли.

Также нужно взять капроновую ткань, к примеру, это может быть носок или чулок. Его требуется намочить в получившемся составе, а после этого протереть поверхность. Средство убирается сухой тряпкой — зеркало станет чистым, не будет никаких разводов, пишет портал Berkem.