Как правильно переоформить квартиру и машину на жену

Если машина или квартира находятся в собственности мужа (то есть были приобретены им до брака или получены в дар или по наследству во время брака), то достаточно составить договор дарения, не требующий оформления у нотариуса. Затем, если речь идет о машине, надо перерегистрировать ее в ГИБДД, для чего оформить заявку через «Госуслуги» или МФЦ – или обратиться лично в отделение ГИБДД.

В случае с квартирой нужно зайти на сайт Росреестра или обратиться в МФЦ или отделение Росреестра – и внести изменения в ЕГРН. Если имущество находится в совместной собственности, то, прежде чем передавать его супруге, его придется разделить.

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Самый краткий путь – составление брачного договора, нотариально заверенного. В договоре можно указать, что машина или квартира является собственностью мужа, а потом оформить договор дарения в пользу жены. Далее с оформленными документами следует обратиться с Росреестр или ГИБДД, чтобы перерегистрировать права собственности. По материалам издания «РИАМО».