Вишня созреет сочная и сладкая: всего лишь подкормите ее этим раствором

Чтобы урожай вишни оказался сладким и сочным, достаточно подкормить деревья простым средством. Необходимо использовать для этого трехпроцентную бордоскую жидкость — она успешно «пробуждает» деревья от зимней спячки. Для приготовления жидкости надо взять 10 л воды и развести в ней 300 г медного купороса и 300 г негашеной извести.

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После этого раствор перемешивают до однородности и орошают вишню. Такая обработка сделает ягоды вкусными, сладкими и сочными за счет находящейся в составе раствора меди – она нормализует в растениях обменные процессы, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на «ТУТ Новости».