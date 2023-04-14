Строгое предупреждение священника: до какого момента запрещается есть куличи и яйца

Пасха — особый праздник, требующий строгого соблюдения всех правил и канонов. Так, многие не знают, в какой момент уже разрешается лакомиться куличами. Освящать куличи, яйца и прочую снедь в храме полагается в Великую субботу, однако нельзя все это есть сразу, придя домой после службы. Отец Иоанн Островский объяснил, что начинать есть куличи можно лишь после завершения ночного богослужения, то есть воскресным утром.

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