Перегорела лампочка? Не выбрасывайте: простой карандаш вернет ее к жизни

Светодиодные лампочки — это практично и экономно. Однако немногие знают о том, что перегоревшую лампочку необязательно выбрасывать: ее можно без особого труда починить, и она прослужит еще долго. Часто перегорает всего лишь один элемент. Чтобы понять, в чем причина, следует снять колбу и осмотреть световые элементы.

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Если вы заметили маленькое черное пятнышко на одном из элементов — вы нашли причину. Этот участок следует аккуратно срезать, а на контакт нанести измельченный грифель карандаша, смешанный с суперклеем. После этого цепь замкнется, и лампочка снова будет гореть.

По материалам изданий vnimanie.pro и Trendymen