Черные пятна с утюга легко отчистятся простым средством

Конечно, почерневший утюг можно почистить специальным средством. Но что делать, если его не оказалось под рукой? В этом случае выручит народное средство, которое есть в любом доме: обычная поваренная соль. Нужно рассыпать соль ровным слоем по листу бумаги, после чего «прогладить» хорошенько по слою соли горячим утюгом.

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Особенно эффективно работает этот метод со свежими загрязнениями. Но и застаревшие черные пятна уйдет — только придется повторить процедуру несколько раз, советуют издания Vnimanie.pro и «Лайфхакер».