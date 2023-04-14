Рассада будет загублена, если не соблюдать эти три правила

Опытные огородники знают: за рассадой надо внимательно следить, чтобы она не зачахла и дала урожай. При этом необходимо соблюдать три главных правила. Первое: нельзя перебарщивать с поливом. Избыток воды так же губительно воздействует на саженцы, как и ее отсутствие. Если перестараться с влагой — корни просто станут гнить. Надо тщательно рассчитать необходимое количество воды для каждого вида рассады. Воду следует использовать отстоянную и не холодную.

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Второе: не стоит закапывать семена глубже, чем указано на упаковке, — это им навредит. Третье: не рекомендуется применять обычную землю, взятую на огороде, — там водятся паразиты, грибки, микробы. Разумнее использовать грунт, приобретенный в специализированном магазине, сообщают издание vnimanie.pro и «ТУТ Новости».