Как ополаскиватель для рта поможет в быту, если безвыходная ситуация

Ополаскиватель, предназначенный для освежения полости рта, имеется в каждом доме. Но немногие догадываются о том, как его еще можно применять. Ополаскиватель поможет избавить вещи от неприятного запаха, если он не исчезает даже после стирки.

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Нужно просто налить в таз, наполненный горячей воды, 100 мл освежителя для рта, замочить в растворе белье, предназначенное для стирки. Спустя час можно стирать, и результат принесет радость: не только вещи, но стиральная машина приобретут тонкий мятный аромат, особенно — если вылить в отсек для порошка колпачок жидкости. По материалам vnimanie.pro и Pensnews.