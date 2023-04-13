Стало известно: можно ли жечь листву на дачном участке?

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«Если вы сжигаете листья в бочке или мангале, то ничего страшного нет. Но вот разводить открытый огонь запрещено. Другое дело, что дым может мешать вашим соседям или убивать насекомых, которыми питаются птицы. Дым может доставлять неудобство животным, соседям и даже вам. Поэтому, прежде чем сжигать листву, подумайте: может быть, просто ее вынести на помойку?» — приводит слова эксперта издание vnimanie.pro.