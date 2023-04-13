Четыре совета, чтобы не «убить» стиральную машину раньше времени

Если использовать стиральную машинку не по правилам, можно быстро «загубить» дорогую технику. Чтобы этого не произошло, надо помнить о нескольких секретах. Первый — нельзя сыпать слишком много порошка: излишек осядет либо на вещах, либо в лотке и вызовет налет и неприятный запах.

Второй — перед стиркой надо обязательно застегнуть молнии и кнопки на одежде, иначе они повредят внутренние детали устройства. Третий — стиральную машину следует время от времени чистить с помощью специальных средств, чтобы убрать налет в барабане.

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Четвертый — периодически в очищении нуждаются и сливной шланг, и фильтр, а также резиновый уплотнитель: между его складками застревает мелкий мусор, сообщают vnimanie.pro и «ТУТ Новости».