4 совета, чтобы не «убить» стиральную машину раньше времени

Если использовать стиральную машинку не по правилам, можно быстро «загубить» дорогую технику. Чтобы этого не произошло, надо помнить о нескольких секретах. Первый – нельзя сыпать слишком много порошка: излишек осядет либо на вещах, либо в лотке – и вызовет налет и неприятный запах.

Второй – перед стиркой надо обязательно застегнуть молнии и кнопки на одежде, иначе они повредят внутренние детали устройства. Третий – стиральную машину следует время от времени чистить с помощью специальных средств, чтобы убрать налет в барабане.

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Четвертый – периодически в очищении нуждаются и сливной шланг, и фильтр, а также резиновый уплотнитель: между его складками застревает мелкий мусор, сообщают vnimanie.pro и «ТУТ Новости».