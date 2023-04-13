4 совета, чтобы не «убить» стиральную машину раньше времени

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

За стиральной машиной надо ухаживать, чтобы она прослужила как можно дольше.

Если использовать стиральную машинку не по правилам, можно быстро «загубить» дорогую технику. Чтобы этого не произошло, надо помнить о нескольких секретах. Первый – нельзя сыпать слишком много порошка: излишек осядет либо на вещах, либо в лотке – и вызовет налет и неприятный запах.

Второй – перед стиркой надо обязательно застегнуть молнии и кнопки на одежде, иначе они повредят внутренние детали устройства. Третий – стиральную машину следует время от времени чистить с помощью специальных средств, чтобы убрать налет в барабане.

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Четвертый – периодически в очищении нуждаются и сливной шланг, и фильтр, а также резиновый уплотнитель: между его складками застревает мелкий мусор, сообщают vnimanie.pro и «ТУТ Новости».

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