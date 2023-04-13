Названы цвета, выдающие богатство: их рекомендуется использовать в интерьере

Чтобы интерьер выглядел дорого, необходимо позаботиться не только о статусных вещах, но и о цветовом решении. Среди самых актуальных сегодня оттенков – бежевый. Его используют, например, для обоев: на таких стенах особенно выигрышно смотрятся картины. Да и мебель бежевого цвета добавит квартире солидности.

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С деревянными деталями отделки отлично гармонирует зеленый цвет. К нему подойдет коричневая мебель. Если хотите освежить атмосферу в жилище – выбирайте желтый в сочетании с пурпурным и синим. Для спальни и столовой удачным считается бордовый цвет: он делает особенно приятным как застолье, так и дружескую беседу, сообщает vnimanie.pro со ссылкой на Homes&Gardens.