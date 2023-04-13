Запах из дачного туалета можно победить дешевым средством

Фото: Global Look Press

 Фото: Global Look Press

Уличный туалет часто невыносимо «благоухает», но избавиться от запаха можно без особого труда.

Удовольствие от поездки на дачу нередко бывает подпорчено неприятным запахом из уличного туалета. Посещение заветной кабинки в таких случаях превращается в пытку: резкий запах буквально выедает глаза. Конечно, можно высыпать в выгребную яму специальный порошок или использовать нейтрализующую жидкость.

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Однако стоят такие средства довольно дорого, между тем справиться с проблемой позволит и более экономный вариант, а именно — простая пищевая сода. Достаточно высыпать пачку соды в ведро с водой (понадобится 10 литров воды), размешать и вылить в выгребную яму: неприятный «аромат» сделается намного слабее. Повторяйте процедуру раз в полгода. Кроме того, можно раз в неделю засыпать яму ботвой от помидоров, крапивой или скошенной травой — это тоже работает.

По материалам издания vnimanie.pro

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