Запах из дачного туалета можно победить дешевым средством

Удовольствие от поездки на дачу нередко бывает подпорчено неприятным запахом из уличного туалета. Посещение заветной кабинки в таких случаях превращается в пытку: резкий запах буквально выедает глаза. Конечно, можно высыпать в выгребную яму специальный порошок или использовать нейтрализующую жидкость.

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Однако стоят такие средства довольно дорого, между тем справиться с проблемой позволит и более экономный вариант, а именно — простая пищевая сода. Достаточно высыпать пачку соды в ведро с водой (понадобится 10 литров воды), размешать и вылить в выгребную яму: неприятный «аромат» сделается намного слабее. Повторяйте процедуру раз в полгода. Кроме того, можно раз в неделю засыпать яму ботвой от помидоров, крапивой или скошенной травой — это тоже работает.

По материалам издания vnimanie.pro