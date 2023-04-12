Результат приятно поразит: распылите это дешевое средство на швы между кафелем — они мигом побелеют

Некоторые хозяйки пытаются замыть швы, часами стоят со щеткой в руках, чтобы очистить поверхность. Однако эксперты знают о народном средстве, которое в разы облегчает эту работу. Отмыть получится все за 15 минут.

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Матерые хозяйки берут уксус разводят его с водой, пропорция — 1:1. А потом получившееся средство следует распрыскать на швы, оставить на пять минут. После этого необходимо нанести пасту, приготовленную из соды и воды.

Смесь требуется подержать на поверхности всего десять минут, а потом нужно просто смыть ее теплой водой, пишет Express.