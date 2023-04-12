Пятно на джинсах исчезнет на глазах: найдено чудо-средство, которое спасет одежду

Одежда всегда пачкается. Однако порой на ней появляются пятна, которые вывести сложно. Если с белой тканью проще, так как существуют осветляющие отбеливатели, то с цветными вещами уже сложнее. Джинсы часто страдают от внешних факторов. Есть отличный способ замаскировать появившийся изъян.
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В тканевом магазине зачастую продается специальный маркер, а также его можно найти на маркетплейсе. Все что требуется — подобрать нужный оттенок, тогда никто и никогда не заметит белесого пятна. Средство быстро закрашивает пятно, если поводить им по материалу.
Такие палочки-выручалочки подходят и для шерсти, шелка, а также хлопка. Тканевые маркеры содержат высококачественный пигмент, который устойчив к стиркам, пишет портал Novate.