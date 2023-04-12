Два признака, что смартфон вот-вот сломается: запомните их

Современные смартфоны сами оповещают хозяина, что вот-вот выйдут из строя. Если уметь распознавать эти знаки, то можно заблаговременно купить новое устройство, чтобы внезапная поломка старого телефона не застала врасплох. Эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в этом нет ничего сложного. Он пояснил, что владелец гаджета должен обратить внимание на два момента.