Два признака, что смартфон вот-вот сломается: запомните их

Современные смартфоны сами оповещают хозяина, что вот-вот выйдут из строя. Если уметь распознавать эти знаки, то можно заблаговременно купить новое устройство, чтобы внезапная поломка старого телефона не застала врасплох. Эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в этом нет ничего сложного. Он пояснил, что владелец гаджета должен обратить внимание на два момента.
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«Смартфон, если его роняли, может начать самостоятельно выключаться. Внешне он абсолютно нормален, но, скорее всего, повреждена материнская плата, то есть электроника», — приводит слова Муртазина издание vnimanie.pro со ссылкой на «Городовой». Второй признак — явный перегрев корпуса смартфона.