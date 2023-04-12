Перечислены самые опасные пассажирские места в автобусе: не садитесь туда!

Кто-то любит сидеть в автобусе на переднем сиденье, кто-то, наоборот, выбирает место позади. При этом мало кто задумывается: а удачно ли его любимое место с точки зрения безопасности? Ведь на дороге может случиться всякое, и надо это учитывать. Если вы собираетесь совершить междугороднюю поездку, особенно по оживленной трассе, — лучше откажитесь от кресел в первых рядах за водителем: в случае столкновения их пассажиры страдают сильнее других.