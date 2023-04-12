Перечислены самые опасные пассажирские места в автобусе: не садитесь туда!

Кто-то любит сидеть в автобусе на переднем сиденье, кто-то, наоборот, выбирает место позади. При этом мало кто задумывается: а удачно ли его любимое место с точки зрения безопасности? Ведь на дороге может случиться всякое, и надо это учитывать. Если вы собираетесь совершить междугороднюю поездку, особенно по оживленной трассе, — лучше откажитесь от кресел в первых рядах за водителем: в случае столкновения их пассажиры страдают сильнее других.
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Места справа от водителя тоже опасны. Но и задние сиденья нельзя назвать безопасными: во-первых, там сильнее трясет, а во-вторых, кто-то может врезаться сзади. Где же садиться? Самыми безопасными местами автобуса называют кресла в середине салона, причем не возле окна, а возле прохода, сообщает издание vnimanie.pro.