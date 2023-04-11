Неправильный образ полнит: стилист назвала худшее сочетание в одежде для всех женщин

По словам специалиста, нужно тщательно подходить к сочетанию вещей, чтобы не допустить ошибку. И для начала не нужно ни в коем случае сочетать две оверсайз-вещи в одном образе.

«Ошибкой станет сочетание двух свободных вещей в одном образе. Так вы точно будете выглядеть как подросток, позаимствовавший одежду старшего брата или отца. Лучше миксовать свободные предметы с одеждой по фигуре. Это может быть облегающий топ, платье, леггинсы или даже джинсы скинни. С которых, кстати, стилисты вот-вот снимут модное табу», — подчеркнула Гудошина в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Также стилист призналась, что надевать оверсайз с юбками длины миди не стоит. Это визуально сделает фигуру шире, а еще уменьшит рост. В таком случае уместнее будет мини-юбка. Также не стоит выбирать оверсайз-вещи со спущенным рукавом — они «тянут» весь силуэт вниз.

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Эксперт пояснила, что рукава лучше закатать до локтя. Это смотрится лучше, чем рукав «три четверти». Если есть красивая подкладка — не бойтесь делать один широкий отворот.

Гудошина напомнила, что лучше делать акцент на талии. Проще всего это сделать с помощью ремня. Такой прием всегда работает на свободных платьях-рубашках, моделей из трикотажа и жакетах, подчеркнула эксперт.

Главное правило заключается в том, чтобы дополнять оверсайз каблуками. И если для повседневного образа такой выбор будет неудобным, то для вечернего наряда шпильки — идеальный выбор. Дополнить обувь рекомендуется свободным жакетом — он сделает вас более нежной и хрупкой.