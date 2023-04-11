Надо мыть посуду правильно: раскрыты секреты, как меньше платить за воду в квартире

В России живут миллионы людей. Многие вынуждены экономить, так как услуги ЖКХ дорожают. Примечательно, что существуют разные способы, чтобы меньше платить по счетам. Эксперты раскрыли секрет, который поможет существенно снизить суммы за воду.
И первое, на что нужно обратить внимание, на сантехнику и ее состояние. Лучше сразу выявить протечку, из-за которой возникают существенные переплаты. Рекомендуется насыпать в сливной бачок немного красителя, чтобы распознать трещину.
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Также нужно правильно мыть посуду. Эксперты пояснили, что для этого необходимо все тарелки сложить в раковину, закупорить слив и набрать воду. После этого понадобится ненадолго «замочить» посуду, а потом уже начать мыть. Смеситесь в квартире лучше поменять на однорычажный, чтобы не лить лишнюю воду в момент подбора подходящей температуры.
Оказалось, что даже посудомоечная машина помогает экономить. Важно загружать ее полностью, чтобы тратить меньше воды, а также электроэнергии, пишут в «ОСН».
Также лучше установить сливную систему водосберегающюю. А для унитаза можно выбрать двойную систему слива, чтобы экономить больше воды. Обратите внимание еще и на стиральную машинку – не стоит запускать ее ради пары вещей.
Главное, что поможет меньше платить за воду – насадки-аэраторы. Они слегка ограничивают поток воды в кране, но не мешают во время мытья посуды.