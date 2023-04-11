Надо мыть посуду правильно: раскрыты секреты, как меньше платить за воду в квартире

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Также нужно правильно мыть посуду. Эксперты пояснили, что для этого необходимо все тарелки сложить в раковину, закупорить слив и набрать воду. После этого понадобится ненадолго «замочить» посуду, а потом уже начать мыть. Смеситесь в квартире лучше поменять на однорычажный, чтобы не лить лишнюю воду в момент подбора подходящей температуры.

Оказалось, что даже посудомоечная машина помогает экономить. Важно загружать ее полностью, чтобы тратить меньше воды, а также электроэнергии, пишут в «ОСН».

Также лучше установить сливную систему водосберегающюю. А для унитаза можно выбрать двойную систему слива, чтобы экономить больше воды. Обратите внимание еще и на стиральную машинку – не стоит запускать ее ради пары вещей.

Главное, что поможет меньше платить за воду – насадки-аэраторы. Они слегка ограничивают поток воды в кране, но не мешают во время мытья посуды.