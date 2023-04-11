Это просто колхоз: не допускайте этих ошибок с весенней обувью в 2023 году

Женщины постоянно пополняют гардероб. Однако порой становится слишком много вещей. На этот раз эксперты рассказали, россиянкам о «модных нет» для весенней обуви в этом сезоне. Они пояснили, что некоторые модели в 2023 году считаются антитрендом, поэтому их лучше немедленно выкинуть.
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И для начала модно избавиться от обуви с открытым мысом, через который виден педикюр. Такой фасон стал самым очевидным антитрендом, как и прозрачные ботильоны в стиле Ким Кардашьян образца 2016 года.
Также стилисты называют колхозом кеды на высокой платформе и гибрид ботинок и ботильонов. Эксперты не исключают, что однажды мода на них может вернутся, но это произойдет не скоро. Также они напомнили, что сочетать колготки с босоножками нельзя, так как это моветон.
Если нужно надеть открытую обувь, а за окном еще прохладно, то надеть можно только яркие цветные колготки, а вот телесный капрон сегодня — табу, пишет The Voice.