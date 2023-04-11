Раковина сразу, как новая: это копеечное средство удалит налет быстрее любой химии

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Чтобы начать мыть раковину, необходимо убрать из раковины всю посуду и мусор. также лучше проверить, чтобы слив был прочищен, так как в нем остаются остатки еды.

Для средства нужно взять обычную соду. Понадобится примерно три-пять столовых ложек этого вещества, после чего его нужно залить теплой водой. Консистенция раствора должна стать кашеобразной. Отчищающий эффект рекомендуется усилить еще и четвертью чайной ложки стирального порошка.

Получившуюся жижу необходимо нанести на поверхность и оставить примерно на пять минут. После этого останется только пройтись по раковине мягкой губкой, а также смыть остатки чистой водой, пишут «Белновости».