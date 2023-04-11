Назван простой ингредиент, который сделает шашлык полезным

С наступлением теплых дней начинается сезон шашлыков. Россияне массово устремляются за город, на дачи, к водоемам — чтобы жарить мясо и наслаждаться вкусной едой на природе. Только вот как быть приверженцам здоровой еды? Оказывается, шашлык можно сделать более полезным, и тогда его сможет есть практически каждый.

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Всего-то нужно добавить в маринад лимонный сок. Об этом рассказала педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп. Кроме того, по словам эксперта, можно снизить вред от жареного мяса, если выбирать нежирные куски, а для устройства костра применять органическое сырье.

По материалам издания «РИА ФАН»