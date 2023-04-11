Самые соблазнительные и стойкие: названа тройка духов-«чемпионов»

Стал известен рейтинг ароматов древесного и восточного типа. Они одинаково подходят как женщинам, так и мужчинам, а главное – необыкновенно притягательные и стойкие. На первое место исследователи ставят селективный парфюм Memo African Leather: нотки бархатистой кожи дополняются ароматами пряных трав и теплой древесины. Нанеся каплю парфюма, вы будете благоухать на протяжении 6 часов.

Второе место досталось Diptyque Eau Duelle: здесь смешались ароматы хвои, трав, специй, розового перца, кипариса, ванили, амбры и ладана. Если проще – то это свежий и приятный запах нагретого солнцем дерева.

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На третьем месте оказался невероятно стойкий аромат Mancera Red Tobacco, включающий в себя нотки табака, пачули, мускатного ореха, корицы, шафрана, яблока, груши и жасмина: он останется с вами на целый день, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на «МаркаКачества».