Духовка заблестит как новая: простое средство легко уберет застаревший жир

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Полученную кашицу надо нанести с помощью губки на загрязненные участки духовки и оставить на три часа. За это время кашица размягчит липкий жир, образуются комки, которые вы без особого труда уберете тряпкой или губкой, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на «Лайфхакер».