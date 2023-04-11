Духовка заблестит как новая: простое средство легко уберет застаревший жир

Фото: Global Look Press

 Фото: Global Look Press

Избавить духовку от липкого жирного налета проще простого.

Застаревший жир в духовке отмывается с большим трудом — это знают все хозяйки. Однако достаточно знать, какое средство применить, чтобы не пришлось усердно оттирать грязь: она отойдет сама! В любом доме найдется несколько пакетиков дешевого пекарского порошка. Один такой пакетик следует развести с парой ложек воды.

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Полученную кашицу надо нанести с помощью губки на загрязненные участки духовки и оставить на три часа. За это время кашица размягчит липкий жир, образуются комки, которые вы без особого труда уберете тряпкой или губкой, сообщает издание vnimanie.pro со ссылкой на «Лайфхакер».

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