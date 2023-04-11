Три секрета выбора правильного кулича: ошибетесь — купите отраву!

В преддверие Пасхи на полках магазинов — множество разнообразных куличей. Для праздничного стола подойдут только те, верхушка которого не отличается сухостью — иначе он скоро испортится. Глазурь не должна быть слишком липкой. Кроме того, не допускается наличие пригоревших участков, разрывов на поверхности кулича, пустот.

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Выбирая яйца, обратите внимание на их форму: она должна быть правильной. Нельзя покупать яйца, на которых имеются налипшие перья, кровь или трещины. И помните: вареные яйца нельзя хранить в холодильнике дольше 36 часов.

По материалам телеканала «360» и РИА «Новости»