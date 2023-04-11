«Это делать нужно обязательно»: ведущая передачи «Дачные феи» раскрыла, как правильно ухаживать за туей

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Однако она призналась, что зима еще не самое страшное, так как растение может погибнуть и весной.

«Самая большая проблема наступает весной, особенно появляется яркое солнце. Происходит жуткая история. Верхняя часть растения начинает это чувствовать и гонять сок, который находится внутри. А корни еще в сугробе, земля мерзлая, поэтому дерево страдает и погибает.

Ветки могут пожелтеть. Их придется обрезать и ждать, когда вырастут новые. Чтобы ваша туя в горшке не погибла, можно делать следующее: начиная с 15 февраля можно взять и разморозить корни. Берете воду, почти горячую, около 80 градусов, поливаете эту землю, чтобы весь лед оттаял. Уже после этого не давайте льду замерзнуть, поливайте теплой водичкой регулярно. Тогда не будет ни единой желтой веточки.

Также туя, в отличие от листопадных деревьев, не имеет возможность сбросить листву, поэтому вся пыль, которая в воздухе есть, накапливается. Ее обязательно надо смыть. В начале марта растение обязательно промыть хорошим напором воды из шланга. А когда будет тепло, не будет угрозы заморозков, ее можно начать подкармливать.

Тут тоже есть нюанс. Подкармливать хвойные растения можно только по листу. Надо купить удобрение, которое называется "Удобрение для хвойных". В составе должно быть не менее 12 питательных элементов. Также среди этих элементов обязательно должен быть магний, так как он является основным строительным элементом пластины туи.

Берете и разводите в воде удобрение по инструкции. И этим удобрение вы опрыскиваете тую. Это нужно делать каждые 14 дней в течении всего дачного периода», – поделилась Платонова.