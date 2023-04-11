«Это делать нужно обязательно»: ведущая передачи «Дачные феи» раскрыла, как правильно ухаживать за туей

Многие дачники, а также жители частных домов и таунхаусов украшают крыльцо туями. Это легко сделать, так как растение можно выращивать в горшке. Однако уже после первой зимы туи часто погибают. О том, как этого избежать и как ухаживать за красивым хвойным растением, рассказала сайту Teleprogramma.pro ландшафтный дизайнер и телеведущая Ольга Платонова.
«Туи на улице могут зимовать только в утепленном горшке или же в коробе. Обычно утепляют таким материалом, как полиуретановый утеплитель. Он также бывает фольгированным. В таком случае корни зимой не вымерзают. А если горшок с тонкими стенками, он промерзает и туи могут погибнуть.
Также важно знать, для того, чтобы туя не потеряла свой привлекательный вид, нужно тую обмотать такими зелеными в цвет хвои веревками. У основания ствола делается узелочек, а потом она обматывается наверх, а потом спускаемся вниз. Для чего это нужно? Туи очень рыхлые растения. Если выпадает снег, то после каждого снегопада нужно стряхивать снежную шляпку. А если есть веревка, то крона не раздвоится и не повредится», – сразу отметила ведущая передачи «Дачные феи».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако она призналась, что зима еще не самое страшное, так как растение может погибнуть и весной.
«Самая большая проблема наступает весной, особенно появляется яркое солнце. Происходит жуткая история. Верхняя часть растения начинает это чувствовать и гонять сок, который находится внутри. А корни еще в сугробе, земля мерзлая, поэтому дерево страдает и погибает.
Ветки могут пожелтеть. Их придется обрезать и ждать, когда вырастут новые. Чтобы ваша туя в горшке не погибла, можно делать следующее: начиная с 15 февраля можно взять и разморозить корни. Берете воду, почти горячую, около 80 градусов, поливаете эту землю, чтобы весь лед оттаял. Уже после этого не давайте льду замерзнуть, поливайте теплой водичкой регулярно. Тогда не будет ни единой желтой веточки.
Также туя, в отличие от листопадных деревьев, не имеет возможность сбросить листву, поэтому вся пыль, которая в воздухе есть, накапливается. Ее обязательно надо смыть. В начале марта растение обязательно промыть хорошим напором воды из шланга. А когда будет тепло, не будет угрозы заморозков, ее можно начать подкармливать.
Тут тоже есть нюанс. Подкармливать хвойные растения можно только по листу. Надо купить удобрение, которое называется "Удобрение для хвойных". В составе должно быть не менее 12 питательных элементов. Также среди этих элементов обязательно должен быть магний, так как он является основным строительным элементом пластины туи.
Берете и разводите в воде удобрение по инструкции. И этим удобрение вы опрыскиваете тую. Это нужно делать каждые 14 дней в течении всего дачного периода», – поделилась Платонова.
Справка Teleprogramma.pro:
Ольга Платонова – ландшафтный дизайнер, телеведущая.
Ольга Платонова. Фото: Teleprogramma.pro