Как лимон спасет от «кровопийц»: не понадобятся никакие фумигаторы

Весной и летом нас часто донимают комары. Избавиться от «кровопийц» поможет обычный лимон: его нужно разрезать и воткнуть в срез несколько зерен гвоздики. Достаточно положить такую начиненную гвоздикой половинку фрукта на тумбочку возле кровати, чтобы ночь прошла спокойно, без надоедливого жужжания и досадных укусов.

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Тонкого запаха лимона, смешанного с ароматом гвоздики, боятся не только комары, но и другие насекомые, так что можно спокойно включать свет в комнате — мошки не налетят, даже если окно оставить открытым. Кроме того, лимон с гвоздикой — это еще и натуральный освежитель, и ароматизатор воздуха в помещении, так что получается двойная польза.

По материалам издания vnimanie.pro